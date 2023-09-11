Польша утвердила соглашение о покупке почти 500 установок HIMARS 6 11.09.2023, 22:14

В армию Польши уже поступили первые РСЗО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение между польским Агентством по вооружениям и администрацией США, в рамках которого Варшава получит 486 пусковых установок РСЗО HIMARS.

«Это соглашение позволит укомплектовать 27 ракетных дивизионов. Начало поставок мы планируем на конец 2025 года», - приводит слова главы оборонного ведомства Польское телевидение.

ТВ отмечает, что контракт, кроме поставок вооружения, также предусматривает передачу технологий производства, оказание помощи со стороны США в решении проблем логистического характера и подготовки кадров. В рамках соглашения в польском городе Торуни будет организована «Академия HIMARS».

В армию Польши уже поступили первые РСЗО HIMARS, поставки осуществлены в мае в рамках соглашения, заключенного между Варшавой и Вашингтоном в 2019 году.

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