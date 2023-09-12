закрыть
12 сентября 2023, вторник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в освобождении Крыма

1
  • 12.09.2023, 12:09
  • 1,016
Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в освобождении Крыма

ВСУ смогут держать под огневым контролем все логистические пути на полуострове.

Ракеты Atacms точно появятся на поле боя Украины. Свою решающую роль они могут сыграть в развитии операции на юге Украины и освобождении временно оккупированного Крыма

Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, это средство позволяет держать под огневым контролем все логистические пути, которыми может обеспечиваться группировка войск как на самом полуострове, так и на юге Украины.

«Мне кажется, что как раз наступают решающие моменты, когда это решение может быть принято. Дело в том, что эти системы ровно нужны тогда, когда они нужны. Их приход в Украину может быть связан с развитием дальнейших событий. Они должны стать неким мультипликатором для того, чтобы реализация планов, поставленных Верховным Главнокомандованием ВСУ, была решена как можно лучшим образом», - рассказал Валерий Рябых.

В Германии четко дали понять, что ракеты Taurus появятся в Украине, как только в Украине появятся ракеты Atacms.

«Не только США могут открывать окно возможностей принятием решения по Atacms. Германия также может давить на США, чтобы реализовать план оказания помощи Украине наилучшим образом», - подчеркнул военный эксперт.

«Недаром разговоры на всех уровнях усилились. В том числе активизировались различные сливы информации через СМИ. Это свидетельствует о том, что эти процессы динамичны, и они продолжаются», - добавил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express.

По его убеждению, еще одним фактором, который будет влиять на принятие решения политиками США и Германии, являются конкретные результаты и реализация планов ВСУ на поле боя.

«Сейчас действия ВСУ показывают такую динамику, которая отвечает ожиданиям наших союзников тоже», - заявил Рябых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников