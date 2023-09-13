Молдова выслала главного российского пропагандиста

Молдова выслала главного российского пропагандиста3
- 13.09.2023, 9:50
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Ему на 10 лет запретили въезд в страну.
Из Молдовы депортировали руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, об этом он сам сообщил росСМИ.
По словам Денисова, к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые посадили его на машину в аэропорт с постановлением о депортации.
Российскому пропагандисту выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.
Напомним, ранее Молдова выслала десятки работников российского посольства за шпионаж.