Молдова выслала главного российского пропагандиста 3 13.09.2023, 9:50

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Ему на 10 лет запретили въезд в страну.

Из Молдовы депортировали руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, об этом он сам сообщил росСМИ.

По словам Денисова, к нему домой в Кишиневе пришли сотрудники миграционной службы, которые посадили его на машину в аэропорт с постановлением о депортации.

Российскому пропагандисту выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

Напомним, ранее Молдова выслала десятки работников российского посольства за шпионаж.

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