Как Китай начал игнорировать Лукашенко 1 13.09.2023, 10:28

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Беларусь все меньше интересует Пекин.

Введенные Польшей и Литвой ограничения на границах с РБ серьезно отражаются на интересах Китая, которому Беларусь всегда была интересна в первую очередь своим географическим положением. Так, провластный аналитик Георгий Гриц в эфире белорусского госканала заявил, что «китайские компании стали невольными заложниками санкционной политики против Беларуси», пишет «Немецкая волна».

Отрицательное сальдо торговли с Китаем сохраняется

Как следует из экономической статистики, в торговых отношениях Беларуси и Китая действительно наблюдается позитив. «Беларусь смогла перенаправить часть своих товаров в Китай благодаря помощи России, например, древесину и калий. Без помощи Китая и России белорусская экономика могла бы довольно сильно упасть», - объясняет директор центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Вместе с тем, торговля с Китаем выросла количественно, но не качественно, отмечает Ольга Алешко-Лесселс, научный сотрудник центра исследований EAST Center: «За счет импортозамещения Китай наращивает свои поставки в Беларусь, импорт растет. Хотя экспорт в Китай тоже растет, у нас все равно сохраняется отрицательное торговое сальдо». Так, по данным экспертов проекта «Нашы грошы», отрицательное сальдо в 2022 году составило $1,5 млрд.

Однако в торговле с Китаем есть проблемы с рентабельностью. Львовский объясняет, что когда Беларусь поставляла древесину в Евросоюз, это были люксовые индивидуальные малые партии, то есть товары с высокой добавленной стоимостью. Однако Китай интересует оптовая закупка лесоматериалов - и недорого.

«Похожая ситуация с калием. Везти калий через Россию по железной дороге намного дороже, чем морем, как мы делали раньше. Есть и ограничения по мощности железной дороги», - отмечает экономист и добавляет, что эта ситуация ставит РБ в сильную зависимость от России. Кроме того, с учетом падения цен на калий на мировом рынке вполне возможно, что скоро такие отгрузки станут просто нерентабельными.

Относительно китайского импорта в Беларуси эксперты также отмечают рост, но опять же указывают на ухудшение качества. «Мы видим, как белорусские автобусы горят в России. Вероятно, это связано с тем, что те комплектующие, которые идут из Китая в рамках импортозамещения, значительно худшего качества, чем западные», - говорит Алешко-Лесселс.

Китай волнует нестабильная ситуация на границе Беларуси

Самым проблемным вопросом в отношениях с Китаем является транзит товаров через Беларусь - ведь страна играет важную транзитную роль в китайской инициативе «Один пояс, один путь». «Война поставила под вопрос эту инициативу. Для Китая тут важна не только прибыльность, но и политическое значение, это ведь китайские инвестиции. Геополитические шаги Минска, которые могут спровоцировать закрытие границы с Польшей, могут вызывать серьезную обеспокоенность со стороны Китая», - считает Ольга Алешко-Лесселс.

Соглашаясь с коллегой, экономист Львовский также указывает, что в экономической статистике уже виден серьезный минус по транзиту. «В 2023 году грузооборот снизился почти на 40% от среднемесячного уровня 2021 года. То есть мы действительно потеряли значимый кусок транзита, и возможно еще больше потеряем в будущем», - полагает Львовский.

У «Великого камня» проблемы с резидентами

Кроме того, санкции отразились на развитии Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» - так называемой «жемчужины шелкового пути». «После санкций китайские компании не заходят в Парк, а западные компании ушли, то есть стоит под вопросом технологичность резидентов. Сейчас Парк стал переориентироваться на белорусские и российские предприятия», - отмечает эксперт Алешко-Лесселс. В то же время Львовский говорит, что по цифрам у Парка все хорошо, ведь как и всем остальным бизнесам с иностранным капиталом там запретили выводить прибыль, поэтому прибыль обратно реинвестируется в белорусскую экономику.

Касательно денег на государственном уровне Китай ничем не помогает и ничего не прощает, говорит Львовский. По его словам, сейчас Беларусь выплачивает свой госдолг в основном Китаю, ведь Россия дает отсрочку, а по евроооблигациям Минск объявил дефолт: «Ошибочно думать, что раз Китай не волнуют права человека, он является спонсором всех автократий. Когда китайцы дают деньги, они рассчитывают получить прибыль».

Китай замедляет сотрудничество с Беларусью

По словам Ольги Алешко-Лесселс, Беларусь возлагает большие надежды на Китай, однако кроме политической поддержки он не может сегодня дать то, что Лукашенко хочет - инвестиционно-кредитное сотрудничество и увеличение экономического сотрудничества.

«В целом, Китай замедлил свое экономическое и инвестиционное сотрудничество с Беларусью. Некоторые проекты вроде инициативы «Один пояс, один путь» и «Великий камень» оказались под вопросом. Вместе с тем, важно обозначить, что Китай хочет сохранить и увеличить политическое влияние в Беларуси, - полагает эксперт.

Экономист Львовский соглашается с тем, что после введения санкций Беларусь стала меньше интересовать Пекин. «Китай инвестирует деньги в расчете на прибыль, и если потенциал роста экономики снижается, то мы начинаем меньше интересовать КНР», - говорит директор BEROC.

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