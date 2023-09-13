Ученые: Собаки способны слышать все вокруг, когда спят 2 13.09.2023, 10:47

Способность обрабатывать звуки во сне также есть и у приматов.

Не секрет, что бодрствующие собаки способны обрабатывать звуки — об этом могут свидетельствовать их настороженные уши и заинтересованная мордочка. Но могут ли они делать то же самое во время сна, до сих пор было неизвестно, пишет techinsider.

В недавнем исследовании ученых из Будапештского университета и Исследовательского центра естественных наук приняло участие 13 собак и столько же хозяев животных. Мохнатые были подключены к устройствам, измеряющим их мозговую реакцию на собачьи и человеческие вокализации во время бодрствования, сонливости и во время крепкого сна.

Каждый звук воспроизводился с одинаковой громкостью и продолжительность не более 1 секунды. К собачьим вокализациям относились визги, рычания, поскуливание и зевки. К человеческим — покашливание, смех и вздохи. Никаких негативно окрашенных звуков в исследовании не было использовано, поскольку они могли бы разбудить собак и помешать эксперименту.

Оказалось, что животные во время фазы быстрого сна могли определить, от кого исходит шум: от собак или от человека. А также они могли определить, какую эмоциональную окраску имел этот звук: положительную или отрицательную.

Способность обрабатывать звуки во сне также есть и у приматов, включая людей, и некоторых других животных, например, у мышей. Ученые предполагают, что она развилось в ходе эволюции для того, чтобы даже во время сна живое существо могло распознать сигнал о приближающейся опасности.

Исследователи заключили, что в пожилом возрасте собаки могут испытывать проблемы со сном, как и люди, страдающие слабоумием.

Несмотря на малую выборку, венгерские ученые своим открытием доказывают сложную слуховую обработку во время сна у собак. Так что возможно ваш пес подслушивает, о чем вы говорите, даже когда спит!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».