Ученые: Нечто заставляет сотни акул собираться в одной точке океана 13.09.2023, 16:23

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Речь идет об акулах-молотах.

Полнолуние — пожалуй, не самое лучшее время для прогулки по океану. Исследователи обнаружили, что именно в этот период сотни самых редких и находящихся под угрозой исчезновения акул на Земле собираются в одной точке океана, превращая его в самое не безопасное место на Земле, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Исследователи полагают, что этот акулий шабаш как-то связан с лунными циклами, однако до конца не понимают, почему это происходит. Впрочем, некоторые удивительные открытия ученым все же удалось сделать.

Большая акула-молот (Sphyrna mokarran) стала объектом исследования, целью которого было узнать больше о том, как эти животные ведут себя в центральной части Тихого океана. В ходе исследования ученые сделали ряд снимков и измерили акул-молотов в двух регионах Французской Полинезии: атоллах Рапнгироа и Тикехау.

Летом 2020 и 2021 голов в этих местах было замечено большое количество редких акул-молотов, которые весьма редко встречаются в другое время. Любопытно, что в основном эти большие группы состояли из взрослых самок, которые будто стекались на некий шабаш в океане в полнолуние.

Ранее ученые также обнаружили, что полная Луна привлекает глазчатого орлиного ската (Aetobatus ocellatus), который является излюбленной закуской акул-молотов. Известно, что большие акулы-молоты мигрируют одновременно с наличием пищи, а их многочисленное скопление в этих регионах в океане наблюдалось не один год подряд. В результате ученые пришли к выводу, что такое поведение акул может быть связано с кормлением.

Авторы исследования предполагают, что акулы пользуются миграцией глазчатых скатов, а потому появляются ежегодно в одном и том же месте, чтобы вдоволь полакомиться добычей. Немногие исследования A. ocellatus были проведены во Французской Полинезии, однако совместное скопление косяков скатов — это поведение, которое, как известно, связано с фазами размножения

Впрочем, исследователи отмечают, что эту связь между нашествием больших акул-молотов и глазчатых скатов-орляков следует интерпретировать весьма осторожно. Ученые не исключают, что поведение морских обитателей также может быть связано с некими экологическими или биотическими факторами, которые приводят к увеличению численности обоих видов в этой точке океана.

Исследователи планируют продолжить работу, чтобы разгадать тайну таинственного скопления больших акул-молотов в этих точках океана и понять, если здесь связь с увеличением численности скатов в эти же периоды времени.

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