В Румынии нашли обломки БПЛА после атаки РФ на Украину 1 13.09.2023, 16:29

Вероятные фрагменты беспилотника разбросаны на несколько десятков метров.

В Румынии обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Отмечается, что экипаж вертолета IAR 330 Puma военно-воздушных сил Румынии находится в районе городков Нуфурул и Виктория. Вероятные фрагменты беспилотника разбросаны на несколько десятков метров.

Сообщается, что в область вероятного падения обломков отправлен очередной вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований и взятия образцов для проведения экспертизы.

В ведомстве пообещали обнародовать детали позже, в зависимости от полученных данных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».