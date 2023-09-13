В Румынии нашли обломки БПЛА после атаки РФ на Украину

В Румынии нашли обломки БПЛА после атаки РФ на Украину1
- 13.09.2023, 16:29
Вероятные фрагменты беспилотника разбросаны на несколько десятков метров.
В Румынии обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны.
Отмечается, что экипаж вертолета IAR 330 Puma военно-воздушных сил Румынии находится в районе городков Нуфурул и Виктория. Вероятные фрагменты беспилотника разбросаны на несколько десятков метров.
Сообщается, что в область вероятного падения обломков отправлен очередной вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований и взятия образцов для проведения экспертизы.
В ведомстве пообещали обнародовать детали позже, в зависимости от полученных данных.