«Не хочу — и не ставлю!» 13.09.2023, 19:45

2,892

Что делать, если покупатель отказывается поставить авто на учет и вам приходят штрафы.

Av.by рассказывает историю Алексея — мужчины, который попал в неприятную ситуацию, совершая продажу своего авто в прошлом году.

«Первый штраф пришёл через пять месяцев»

Продавец разместил объявление на нашем сайте, прикрепив описание машины и соответствующие фотографии, и спокойно ждал сообщений и звонков от потенциальных покупателей. Вместе с этим он поставил автомобиль на транзитные номера, чтобы законно и без проблем продать свой автомобиль.

Покупатель нашёлся достаточно быстро, им оказался мужчина, который проживает в Брестской области. Молодые люди договорились о цене — 2 800 рублей, вместе съездили в МРО на рынок Ждановичи, где заключили договор купли-продажи и разошлись каждый по своим делам.

— У меня была Аlfa Romeo 156 1998 года выпуска, авто неплохое, я владел им около шести лет. Решил его продать тем летом, потому что сгнил кузов. Сделка купли-продажи свершилась 6 июля 2022 года, — начинает свой рассказ Алексей.

Договор купли-продажи

Как вы могли догадаться, с этого момента и начались проблемы. Спустя некоторое время Алексей стал получать штрафы о превышениях скорости, зафиксированных камерами. Всё из-за того, что Николай — человек, купивший машину, до сих пор не поставил её на учёт (хотя обещал нашему герою сделать это сразу же после покупки). Первый штраф пришёл через пять месяцев после продажи авто, затем всё так же продолжали поступать извещения. Всего было около пяти штрафов, и в каждом превышение скорости от 10 до 20 км/ч.

</i>Постановление о наложении административного взыскания

Поначалу покупатель заверял Алексея, что отремонтирует кузов и поставит машину на учёт, затем — что ещё не отремонтировал, но уже вот-вот закончит сварочные работы и поедет в МРО. В общем, кормил завтраками из месяца в месяц, а конкретную причину, почему не поставил машину на учёт, так и не называл.

Алексей недавно звонил нынешнему хозяину машины, и (с его слов) всё, что Николай говорил, было из разряда: «Ну это не мои проблемы, а что я сделаю? Иди в ГАИ, пусть они на меня оформляют».

Постановление о наложении административного взыскания

Когда герой первый раз пришёл в ГАИ с таким «письмом счастья» и спросил: «Почему так получается? У нас же заключён договор купли-продажи», — начальник ГАИ ему ответил: «Пишите заявление о том, что не вы были за рулём, а в доказательство прикладывайте договор купли-продажи». И на этом всё.

— Я думал, что раз я продал машину официально по договору купли-продажи, а не по каким-то счетам-справкам, то проблем не будет. Продал — забыл! Машина уже не моя, и проблем у меня больше не будет касательно неё, но, видимо, я очень ошибался, — с сожалением говорит Алексей.

Заявление в ГАИ

— Я в ГАИ езжу, как на работу! Живу в Минске, рабочий график у меня с 8:00 до 20:00 — отлучиться куда-то (тем более в другой город) невозможно. Прописан я в другом городе, в отчем доме, — на тот адрес письма и приходят. И каждый раз я беру выходной за свой счёт, еду туда писать заявление и прикладывать наш договор, — говорит Алексей.

Ответ ГАИ на заявление

«Действие регистрационных знаков „транзит“ ограничивается 3 месяцами»

На всякий случай напомним: чтобы продать машину, владелец ТС едет в ГАИ, проходит сверку номеров, снимает автомобиль с учёта и получает временные транзитные номера — чёрно-белые. Техпаспорт разрезают, ставят штамп, и на этом всё. Дальше — встреча с покупателем, заключение договора купли-продажи, расчёт и передача автомобиля новому владельцу.

По словам Алексея, в ГАИ ему сообщили: когда недобросовестного покупателя останавливают сотрудники инспекции на дороге, они могут ему выписать штраф за то, что он до сих пор ездит на транзитных номерах, так как они выдаются на определённый срок.

— В соответствии с требованиями, изложенными в абзаце 7 п. 39 Положения о порядке государственной регистрации и государственного учёта транспортных средств, снятия их с учёта и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2002 № 1849 (далее — Положение), участие в дорожном движении транспортных средств, снятых с учёта и временно допущенных к участию в дорожном движении, допускается в течение трёх месяцев со дня снятия с учёта (действие регистрационных знаков «транзит» (тип 12 для транспортных средств, временно допущенных к участию в дорожном движении) ограничивается тремя месяцами).

— В случае перехода права собственности на транспортное средство собственник (лизингополучатель) должен обратиться в регистрационное подразделение для регистрации транспортного средства в течение 10 дней после его приобретения (получения) на территории государств — членов Евразийского экономического союза, либо совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, помещением под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо вступления в силу решения суда о признании права собственности на транспортное средство (п. 11 Положения). В таком случае действие регистрационных знаков «транзит» ограничивается 10 днями, — комментирует УВД ГАИ Миноблисполкома.

— Я ещё обратился в РОВД по этому поводу, думал, что хоть там мне помогут. Но так же не может продолжаться всю жизнь! — говорит Алексей.

Ответ на обращение продавца, которое он написал в РОВД

«Сами виноваты»

После того как новый владелец берёт машину в эксплуатацию, он должен поставить её на учёт и зарегистрировать новые регзнаки для авто.

— В последний раз, когда я был в ГАИ, мне сказали: «Мы изучили ваш вопрос, посмотрели бумаги — так быть не должно. Когда вы заключаете договор купли-продажи в МРЭО, эта сделка должна заноситься в специальную базу, а раз штрафы вам приходят, значит, договора в базе нет».

Сообщения о «письмах счастья», которые приходили продавцу на личный номер

После этого Алексей в шоковом состоянии решил поехать в МРО в Ждановичах, чтобы пообщаться с начальством и узнать, почему говорят, что его документа нет, когда он есть! Отстояв огромную очередь, наш герой таки попал в кабинет к руководителю МРО. Там ему сказали, что он... неправильно продал машину!

— Посыл человека был такой: это ваши проблемы. Ещё мужчина сказал, что я изначально должен был найти покупателя, заключить договор купли-продажи, уже после этого снимать с государственных номеров и переоформлять на транзитные сразу же на покупателя, а не на себя. Этим мне он никак не помог, — говорит Алексей.

«А мне *** на этого человека и на вас! Не хочу — и не ставлю»

История была бы неполной, если бы мы не выслушали вторую сторону конфликта. Мы дозвонились тому самому покупателю из Брестской области, правда, он оказался немногословен и спустя пару минут завершил разговор. Однако главную мысль нам удалось узнать: машину ставить на учёт он не собирается! Ниже приведена стенограмма и запись диалога:

— Бывший владелец авто интересуется: почему вы так долго не ставите машину на учёт и нарушаете скоростной режим?

— А что вы от меня хотите?

— Почему вы так долго не ставите машину на учёт?

— А кого это должно ***** (волновать)?

— Вы, когда превышаете скорость, камеры это фиксируют, и…

— Почему вас это интересует? Какая вам разница? Не хочу — не ставлю.

— Нам в редакцию написал человек о том, что ему приходят «письма счастья»…

— А мне ****** (наплевать) на этого человека и на вас, ****, * *** ****! Не хочу — и не ставлю, ну.

— И вы не планируете ставить на учёт машину в ближайшее время?

— И не планирую ставить на учёт, **** * ****, девушка. Всё, до свидания!

На этом разговор с покупателем закончился. Отметим, что собеседник вёл диалог эмоционально и было видно, что эта тема его, мягко говоря, раздражает. Конечно, вопросов осталось много, а чётких ответов мы не получили — собеседник просто сбросил наш повторный звонок.

Как уже ранее пояснял Дмитрий Дятчик, адвокат юридической консультации Гродненской областной коллегии адвокатов, в данной ситуации собственник (владелец) транспортного средства не подлежит административной ответственности, если при ведении административного процесса будет установлено, что в момент фиксации административного правонарушения соответствующее транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

— Относительно судьбы автомобиля: при отсутствии консенсуса между титульным собственником и фактическим владельцем транспортного средства спор может быть разрешён судом. Вместе с тем для лица, ставшего владельцем транспортного средства, негативные последствия могут выражаться не только в привлечении к административной ответственности и наложении штрафов, но и в иных финансовых потерях.

Например, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия, повлёкшем причинение морального вреда, возмещать такой вред будет именно владелец транспортного средства независимо от его (владельца) вины. Человек, передавший деньги на покупку машины, может доказать это только при наличии письменных подтверждений, в том числе переписок, иных документов.

Данную ситуацию попросили прокомментировать и в ГАИ УВД Миноблисполкома:

— Из-за того что машину первоначально сняли с учёта, а договор купли-продажи заверили после этого, авто не занесли в базу. До 2023 года такие договоры в базу не вносились, а с 22 января 2023 года стали вноситься. Что нужно сделать продавцу машины, если он попал в такую ситуацию? Обратиться в МРЭО к начальнику по месту снятия авто с учёта с этим вопросом, там его вносят в базу. Тем более если это официальный договор купли-продажи с печатью, такие договоры мы вносим, хотя раньше подобной практики не было.

**

Также в ГАИ поделились контактами человека, к которому Алексей может обратиться. Пообещали, что там ему точно всё разъяснят и помогут занести нужную информацию в базу. Мы же продолжим следить за развитиями событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».