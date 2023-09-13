Движение по Крымскому мосту остановлено 13.09.2023, 22:39

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Третий раз за сутки.

Крымский мост временно был закрыт для движения автотранспорта вечером 13 сентября. Об этом сообщил оккупационный информационный центр.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Все, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.

О причинах перекрытия движения не уточняется.

Движение по Крымскому мосту ранее перекрывалось в ночь на среду, 13 сентября, примерно на час, а также днем на 3,5 часа.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали надводные беспилотники. Автодорожная часть находится в ремонте.

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