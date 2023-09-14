Мощные взрывы на военной базе РФ в Крыму: над Евпаторией поднялся огненный гриб 8 14.09.2023, 7:36

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Беспилотники уничтожили российскую систему ПВО.

Утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер» на основании свидетельств очевидцев. На опубликованном в сети фото виден мощный взрыв, в результате которого поднялся столб огня и дыма.

Отмечается, что попадание предварительно пришлось в установку ПВО россиян.

Кроме того, о пролете дронов, нескольких взрывах и зареве сообщили, например, местные жители в группе «AMS EUPATORIA Евпатория» в Telegram. Как пишут СМИ, в районе Евпатории расположены несколько военных частей.

Также недалеко от нее находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

По словам местных жителей, взрывы прогремели, предположительно, в районе пгт Заозерное. Как сообщает «Крымский ветер», «основной, самый яркий взрыв был в 05.40 где-то в стороне Заозерного, Уютного». Люди жаловались, что от взрывной волны в Евпатории у многих «дома ходили ходуном».

Местные жители сообщают, что под Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Они утверждают, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

«Под Евпаторию прилетели беспилотники, работает ПВО, слышны взрывы. Беспилотники продолжают лететь», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, взрыв в Крыму прогремел в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели. Утверждается, что в районе, где слышали «хлопок», расположена военная часть №85683.

Тем временем оккупационная власть рано утром, 14 сентября, сообщила о перекрытии движения по Крымскому мосту. Причина пока не называется. Однако и вчера мост также на время был перекрыт.

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