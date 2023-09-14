Лукашенко улетел из Беларуси
- 14.09.2023, 10:37
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На переговоры к Путину.
Узурпатор Александр Лукашенко 14 сентября направился с «рабочим визитом» в Россию. Об этом сообщила его пресс-служба.
«Центральной частью визита» станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября. В пресс-службе Лукашенко уточнили, что эта встреча была запланирована ранее.
Напомним, предыдущие переговоры с Путиным у Лукашенко состоялись 23 июня в Санкт-Петербурге. В тот раз он заявил, что его начали «напрягать» размещенные в Беларуси вагнеровцы.