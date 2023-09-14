Уникальная операция: «Нептуны» уничтожили российскую ПВО «Триумф» в Евпатории 10 14.09.2023, 10:54

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СБУ и ВМС Украины раскрыли подробности.

Ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию во временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов США.

Об этом украинским СМИ стало известно из собственных источников в СБУ. Отмечается, что по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты «Нептун».

Как рассказали в спецслужбе, сначала дроны СБУ поразили «глаза» комплекса – радары и антенны. После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С300/400 «Триумф».

Как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, «бавовна пылала и будет пылать».

Источники в Службе безопасности также говорят, что россиян в Крыму ждут новые «сюрпризы».

Что известно о российском «Триумфе»?

С-400 «Триумф» - это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.

Этот комплекс создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.

Отметим, что эти системы россияне применяют не только как противовоздушную оборону, но и для обстрелов, а поскольку С-400 не предназначены для наземных ударов, они крайне неточные и разрушительные.

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