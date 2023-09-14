Илон Маск попал в скандал из-за заявления по Тайваню и получил резкий ответ 18 14.09.2023, 12:45

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Илон Маск

Что произошло?

Американский миллиардер Илон Маск попал в скандал, когда заявил, что Тайвань, с точки зрения Китая, является частью КНР. В Тайбэе резко ответили бизнесмену, подчеркнув, что «Тайвань не продается».

Владелец компаний Tesla, Starlink и Twitter сделал неоднозначное высказывание в подкасте в YouTube, комментируя саммит All-In в Лос-Анджелесе (США), передает Reuters. Отметим, что у Tesla открыт большой большой завод в Шанхае.

Маск сказал, что, как ему кажется, он «очень хорошо понимает Китай».

«Их политика (Пекина. – Ред.) заключалась в воссоединении Тайваня с Китаем. С их точки зрения, возможно, это аналог Гавайев или чего-то в этом роде, как неотъемлемая часть Китая, которая произвольно не является частью Китая, главным образом потому, что… Тихоокеанский флот США силой остановил любые попытки воссоединения», – сказал известный предприниматель.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву 13 сентября ответил Маску в Twitter.

«Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!» – подчеркнул он.

Джозеф Ву также сказал, что надеется, что Маск сможет попросить Китай «открыть X (ранее Twitter. – Ред.) для своего народа». Дело в том, что Пекин блокирует западные социальные сети для населения страны.

Министр иностранных дел добавил: «Возможно, он (Маск. – Ред.) считает, что запрет – это хорошая политика, как отключение Starlink, чтобы предотвратить контрудар Украины против России».

.⁦@elonmusk, on ⁦@theallinpod⁩: “I think I understand China well…”



Then proceeds to compare Taiwan to Hawaii: “an integral part of China that is arbitrarily not part of China”



He’s repeating CCP talking points with no mention of US interests. pic.twitter.com/93V6lCOuVR — Michael Sobolik (@michaelsobolik) September 13, 2023

Отметим: в октябре 2022 года Маск предположил, что напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем якобы можно снять, передав часть контроля над островом Пекину.

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