Илон Маск попал в скандал из-за заявления по Тайваню и получил резкий ответ

Илон Маск попал в скандал из-за заявления по Тайваню и получил резкий ответ18
- 14.09.2023, 12:45
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Что произошло?
Американский миллиардер Илон Маск попал в скандал, когда заявил, что Тайвань, с точки зрения Китая, является частью КНР. В Тайбэе резко ответили бизнесмену, подчеркнув, что «Тайвань не продается».
Владелец компаний Tesla, Starlink и Twitter сделал неоднозначное высказывание в подкасте в YouTube, комментируя саммит All-In в Лос-Анджелесе (США), передает Reuters. Отметим, что у Tesla открыт большой большой завод в Шанхае.
Маск сказал, что, как ему кажется, он «очень хорошо понимает Китай».
«Их политика (Пекина. – Ред.) заключалась в воссоединении Тайваня с Китаем. С их точки зрения, возможно, это аналог Гавайев или чего-то в этом роде, как неотъемлемая часть Китая, которая произвольно не является частью Китая, главным образом потому, что… Тихоокеанский флот США силой остановил любые попытки воссоединения», – сказал известный предприниматель.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву 13 сентября ответил Маску в Twitter.
«Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!» – подчеркнул он.
Джозеф Ву также сказал, что надеется, что Маск сможет попросить Китай «открыть X (ранее Twitter. – Ред.) для своего народа». Дело в том, что Пекин блокирует западные социальные сети для населения страны.
Министр иностранных дел добавил: «Возможно, он (Маск. – Ред.) считает, что запрет – это хорошая политика, как отключение Starlink, чтобы предотвратить контрудар Украины против России».
.@elonmusk, on @theallinpod: “I think I understand China well…”— Michael Sobolik (@michaelsobolik) September 13, 2023
Then proceeds to compare Taiwan to Hawaii: “an integral part of China that is arbitrarily not part of China”
He’s repeating CCP talking points with no mention of US interests. pic.twitter.com/93V6lCOuVR
Отметим: в октябре 2022 года Маск предположил, что напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем якобы можно снять, передав часть контроля над островом Пекину.