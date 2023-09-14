Стало известно, когда в Беларусь придет бабье лето 1 14.09.2023, 13:55

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Осталось недолго.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 15—17 сентября.

В ночь на пятницу и утром по восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный. Ночь +6..+12°С, по восточной половине +13…+15°С; днем +16..+22°С. В Минске +18°С.

В субботу преимущественно без осадков. Ночь +2..+8°С, по юго-востоку до +12°С, днем +17+24°С. В Минске +18°С.

В воскресенье, 17 сентября, без осадков, только днем местами по западу страны кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночь +2..+ 8°С, местами до +11°С; днем от +20°С по северо-востоку, до +28°С по юго-западу. В Минске +22°С.

В понедельник и среду сохранится такая же погода.

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