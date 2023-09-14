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Крым «ослеп»: россияне теряют самое ценное на полуострове

  • 14.09.2023, 14:47
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Крым «ослеп»: россияне теряют самое ценное на полуострове

Эксперт оценил результат трех уникальных операций ВСУ.

Совместными усилиями подразделений СБУ и ВМС Украины ночью 14 сентября проведена уникальная операция вблизи Евпатории, в результате которой уничтожен комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов. Эта и другие операции стали возможны после того, как наши вывели из строя глаза и уши оккупантов на Крымском полуострове. О важности ударов по «вышкам Бойко», сухих доках в Севастополе и «хлопке» в Евпатории, в эфире «Апостроф TV» рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Хлопок в Евпатории

Можно сказать однозначно – поражение произошло. Первоочередными объектами для нас являются средства противовоздушной обороны оккупантов. И то, что они находятся в этом районе – нет никакого сомнения. К тому же были неоднократные свидетельства и местных жителей о перемещении и развертывании комплексов ПВО.

Насколько можно было поразить одну пусковую установку или комплекс - это мы увидим в ближайшее время. Но уже очевидно, что оккупанты пытаются скрыть эти поражения, говоря о том, что несколько десятков БПЛА были сбиты еще на подходе. Но очевидно, что сбитие в небе однозначно не дает таких взрывов. Поэтому оккупанты это скрывают, рассчитывая, что им удастся скрыть пораженные объекты. И поэтому мы можем составить свое впечатление, что было попадание по какому-то ценному объекту для оккупантов.

Вообще, нашими стратегическими целями являются средства противовоздушной обороны, потому что лишить оккупанта глаз в небе – это задача подготовительного этапа любой наступательной операции. То есть сначала ПВО, потом уничтожение их авиации, а дальше можно говорить о морской или сухопутной компоненте.

Если мы посмотрим географически по карте, то район Евпатории – это юго-западная часть Крымского полуострова. Логично предположить, что мы постепенно преодолеваем эшелонированную систему ПВО врага. 23 августа мы видели уничтожение их передового комплекса ЗРК «Триумф» С-400 на мысе Тарханкут, там же была поражена радиолокационная система. После этого было обезврежено оборудование на буровых платформах, так называемых «вышках Бойко», позволявшее россиянам осуществлять слежку за всей северо-западной акваторией Черного моря. И сразу мы видим успешные прилеты по Севастополю, на которые российская ПВО не смогла отреагировать в полной мере. И вот сейчас в районе Евпатории, где стоят их системы ЗРК, РЛС – они и были первоочередными целями.

Хотелось бы отметить, что сразу после операции по «вышкам Бойко» мы видим столь успешные прилеты по их наиболее защищенной военной базе, которой они считают Крым. И вот, наконец, мы можем применить по этим объектам наши ракеты, как намекает командующий Воздушными силами, Storm Shadow. Это однозначно стало возможным только после проведения подготовительных работ по поражению глаз и ушей врага. Поэтому любые средства ПВО врага становятся первоочередной целью, чтобы позже можно было наносить удары такими ракетами как Storm Shadow.

Хлопок в Севастополе

Повреждения большого десантного корабля «Минск» достигли критического уровня. Пожар, который вспыхнул после ударов, стал роковым для «Минска». Этот БДК был очень ценен в вопросе обеспечения Крымского полуострова.

Но кроме «Минска» обезврежена подлодка и собственно сухие доки для ремонта. Именно эти доки работали круглосуточно, потому что каждый корабль или подлодка нуждается в ремонтных регламентных работах. И только в доке можно было поразить ту же подлодку, которую мы не можем достать где-то в открытом море. И потому момент для удара был выбран очень удачно.

Самое главное, что мы поразили сухие доки. Это удар по инфраструктуре и логистике россиян, потому что корабли постепенно будут терять свою боеспособность и выходить из строя. Так как таких сухих доков очень ограниченное количество, а работы на них расписаны на месяцы вперед.

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