Ученые раскрыли решающий фактор для пользы зеленого чая 2 14.09.2023, 14:55

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Из предыдущих исследований было известно, что он полезен для сердца и продлевает жизнь.

Традиция чаепития насчитывает несколько тысячелетий. Открытый примерно в 2700 году до нашей эры чай поначалу использовали в лечебных целях, но со временем он стал вторым самым употребляемым напитком в мире после воды. Более полезным считают зеленый чай с минимальной ферментацией по сравнению с черным, пишет Naked science.

Из предыдущих исследований известно, что содержащиеся в зеленом чае природные флавоноиды — катехины — снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также продлевают жизнь.

Для сохранения ценных свойств катехинов зеленый чай советуют заваривать при температуре не ниже 60 и не выше 90 градусов. Впрочем, рекомендаций в этой области куда больше. Казалось бы, в давно изучаемой теме не осталось места для открытий. Но исследователи из Нагойского технологического института (Япония) обнаружили, что на содержание катехинов влияет глазурь керамических чайников, в которых заваривают чай.

Ученые рассмотрели четыре самых распространенных типа глазурных покрытий, используемых в Японии. В их основе — оксиды кремния, алюминия, натрия и кальция, также присутствуют оксиды металлов, которые придают керамической посуде уникальные внешний вид и текстуру.

Например, оксиды меди (Cu) в глазури Oribe обеспечивают ярко-зеленый цвет. Глазурь Namako с оксидом кобальта (Co) имеет темно-синий оттенок, а оксид железа (Fe) в глазури Irabo придет ей оранжевый тон. Еще одна разновидность под названием Toumei отличается высоким содержанием титана (Ti), что обеспечивает прозрачность покрытия.

Чтобы понять, как разная глазурь действует на катехины, ученые заварили зеленый чай прошедшей ионообменную обработку водой, температура которой составила 80 градусов Цельсия, и настояли его три минуты. Затем из этой жидкости с помощью 10-минутного центрифугирования на скорости 10 тысяч оборотов в минуту при плюс 10 градусах изготовили раствор чая для исследования.

Для проверки реакции катехинов чая на глазурь авторы работы смешали 15 миллилитров раствора с каждым из четырех тестируемых глазурных порошков. Полученную взвесь поместили в завинчивающийся флакон и в течение шести часов выдерживали на встряхивающей водяной бане при температуре 80 градусов. После порошок из жидкости вновь удалили с помощью центрифуги и фильтрации.

Сравнив чистый раствор чая для исследования с образцами после реакции с глазурными порошками, ученые заметили существенную разницу в цвете в зависимости от типа глазури. Чистый раствор чая сперва был ярко-желтым, а через шесть часов потемнел до желтовато-коричневого цвета. Чайные растворы после контакта с глазурями имели оттенки от коричневого (Toumei) до почти черного (Oribe, Namako, Irabo).

Исследователи выяснили, что разложение катехинов чая во многом зависит от химической структуры глазури. В растворах чая после реакции с глазурными порошками, содержащими оксиды железа, меди и кобальта (Irabo, Oribe и Namako), наблюдалось заметное снижение уровня всех катехинов, включая эпигаллокатехин, эпикатехин, галлат эпигаллокатехина и галлат эпикатехина. В случае с глазурью Toumei, содержащей титан, произошло избирательное разрушение галлат эпигаллокатехина.

Снижение концентрации катехинов и связанное с этим изменение цвета чайного раствора эксперты объяснили окислением катехинов, в процессе которого образовались красящие пигменты.

Исследование показало, что глазурь для покрытия заварных чайников способна существенно влиять на концентрацию полезных соединений в чае. Эти сведения могут найти применение при разработке функциональных материалов, а также повлиять на традицию чаепития, резюмировали ученые.

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