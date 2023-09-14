Археологи нашли в Мексике 1500-летний дворец майя 14.09.2023, 16:13

1,022

Несмотря на возраст, он отлично сохранился.

Археологи обнаружили дворец в древнем городе майя на юго-востоке Мексики, который, несмотря на возраст, отлично сохранился.

Дворец был обнаружен в археологической зоне Каба, которая находится в регионе Пуук в штате Юкатан, к югу от современного города Мерида, по информации Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH), пишет New Voice.

Каба, переводящаяся с древнего майя как «сильная» или «могучая» рука, содержит ряд структур, включая дворцы и храмы, посвященные богу дождя майя, Чааку. История Кабы уходит в глубокое прошлое, приблизительно к 400 году до н.э.

На ранних этапах истории местности, вероятно, проживала маленькая община охотников-собирателей, так как не было обнаружено значительных архитектурных произведений этого периода. Развитие Кабы было медленным из-за отсутствия постоянных источников воды.

Пик процветания Кабы приходится на период между 750 и 900 годами н.э. Однако около 950 года н.э. правящая династия покинула город, хотя некоторые из местных жителей продолжили проживать на территории.

Обнаруженный дворец, который археологи назвали «Петенеро», имеет возраст более 1500 лет. Его архитектурные элементы украшены мотивами перьев, бус и птиц. По всей видимости, крыша здания была сделана из скоропортящегося материала, такого как пальма гуано, который, к сожалению, не сохранился.

Генеральный директор INAH Диего Прието Эрнандес считает, что этот дворец имеет сходство с руинами строений майя, найденными в Гватемале, и предполагает, что Каба была создана в результате важной миграции из этой области.

Цивилизация майя доминировала на территории юго-восточной Мексики, Гватемалы, Белиза и западных районов Сальвадора и Гондураса более 3000 лет, до прихода испанских колонизаторов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».