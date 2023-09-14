Глава МВД Эстонии: Машины с российскими номерами нужно либо перерегистрировать, либо конфисковывать 14.09.2023, 16:19

Санкции должны быть выполнены.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс во время пресс-конференции ответил на вопрос, что делать с уже находящимися в стране машинами с российскими номерами. Его слова приводит ERR.

«Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти, — сказал министр. — У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Может быть, в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?»

Ляэнеметс подчеркнул, что это его мнение, а не общая позицию правительства страны.

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