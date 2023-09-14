закрыть
14 сентября 2023, четверг, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили российского полковника под Соледаром

  • 14.09.2023, 17:24
  • 1,576
ВСУ уничтожили российского полковника под Соледаром

Оккупант был заместителем командира казачьей бригады «Терек».

В Украине ликвидирован очередной полковник российских оккупантов — Али Талифович Мейтханов 1971 года рождения – заместитель командира казачьей бригады «Терек» по вооружению.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот с оккупированных территорий Necro Mancer, систематически отслеживающий некрологи в российских средствах массовой информации, ведомственных медиаресурсах силовых и властных структур РФ и в социальных сетях.

Мейтханова девятого сентября этого года под Соледаром убил попавший в УАЗ, в котором ехал захватчик, украинский дрон-камикадзе. Водитель машины выжил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип