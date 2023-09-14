ВСУ уничтожили российского полковника под Соледаром 14.09.2023, 17:24

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Оккупант был заместителем командира казачьей бригады «Терек».

В Украине ликвидирован очередной полковник российских оккупантов — Али Талифович Мейтханов 1971 года рождения – заместитель командира казачьей бригады «Терек» по вооружению.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот с оккупированных территорий Necro Mancer, систематически отслеживающий некрологи в российских средствах массовой информации, ведомственных медиаресурсах силовых и властных структур РФ и в социальных сетях.

Мейтханова девятого сентября этого года под Соледаром убил попавший в УАЗ, в котором ехал захватчик, украинский дрон-камикадзе. Водитель машины выжил.

Зам. командира казачьей бригады "Терек" по вооружению, полковник запаса Мейтханов Али Талифович 1971 г.р. 09/09/23 под Соледаром зачем-то въехал своим УАЗиком в мирно летящий по своим делам дрон (а ну признавайтесь, чей?) https://t.co/4KfVzVQWYI #роа #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/qF1mcxdBca — Necro Mancer (@666_mancer) September 11, 2023

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