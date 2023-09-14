Минобороны РФ: Морской дрон ВСУ атаковал российский ракетный корабль «Самум» 2 14.09.2023, 18:41

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Ракетный корабль ввели в строй в 2000-м году.

ВСУ атаковали безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», сообщили в Министерстве обороны России.

Морской дрон якобы был уничтожен штатным вооружением корабля.

Это вторая попытка подобной атаки на корабль Черноморского флота. Утром 14 августа Минобороны РФ сообщило, что пять морских дронов ВСУ атаковали патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», атаковавшие катера якобы также были уничтожены.

«Самум» — это малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239. Всего в России было построено два таких корабля. «Самум» спустили на воду в 1992 году, ввели в строй — в 2000-м.

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