На пляже литовского курорта обнаружено загадочное животное

На пляже литовского курорта обнаружено загадочное животное4
- 14.09.2023, 19:39
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Фотофакт.
В четверг на пляже Швянтои Симона Жяусите запечатлела невиданного мертвого зверя. Его выбросило на берег волнами. Понять, что это за представитель фауны, было сложно. Фотография Симоны в социальных сетях вызвала живой интерес, пишет Delfi.
Одни писали, что это лохнесское чудовище, другие уверяли, что после увиденного купаться в море не будут.
Представитель компании Nuaras Lietuva, ветеринар Юргита Густайтене сказала, что они обошли все побережье, но мертвое животное с фото пока не нашли. Однако его видели и другие отдыхающие, а также спасатели.
По ее словам, это не лохнесское чудовище и не крокодил, а выдра.
«Да, нам часто сообщают о фениксах, сказочных птицах и др. Едем и находим обычного баклана. Нам сообщали и о птенцах орлана на детской площадке, а там были молодые голуби. Чего только нам не говорят. Конечно, весело, приходится все бросать и ехать по вызову. Люди должны быть ответственными и обращаться в муниципалитет, там им скажут, кто отвечает за утилизацию мертвых животных или оказание помощи живым. Мы часто просим жителей прислать фото, чтобы убедиться, что люди не шутят», – сказала она и попросила жителей предоставлять максимально точную информацию и не обманывать.