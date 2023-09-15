Растерянный Шойгу, сомневающийся в победе РФ, стал мемом 5 15.09.2023, 8:12

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Жест с разведенными руками вошел в историю.

В соцсетях завирусилось курьезное видео с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, растерявшегося после вопроса о дальнейших перспективах военной агрессии против Украины.

Так, один из кремлевских пропагандистов поинтересовался у него, способна ли вообще российская армия одержать победу в развязанной ею же войне.

В свою очередь Шойгу не нашел, что на это ответить, и просто беспомощно развел руками, мол, «кто его знает?».