Растерянный Шойгу, сомневающийся в победе РФ, стал мемом

Растерянный Шойгу, сомневающийся в победе РФ, стал мемом5
- 15.09.2023, 8:12
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Жест с разведенными руками вошел в историю.
В соцсетях завирусилось курьезное видео с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, растерявшегося после вопроса о дальнейших перспективах военной агрессии против Украины.
Так, один из кремлевских пропагандистов поинтересовался у него, способна ли вообще российская армия одержать победу в развязанной ею же войне.
В свою очередь Шойгу не нашел, что на это ответить, и просто беспомощно развел руками, мол, «кто его знает?».
Shoigu was asked whether Russia will win.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 13, 2023
Watch for his answer. pic.twitter.com/IIJgM4j2mr
Такие сомнения со стороны главы Минобороны РФ, ожидаемо, вызвали язвительные насмешки со стороны пользователей соцсетей, сразу же превративших его в новый мем.
Ніт!🤓 pic.twitter.com/evmABNGGmS— Зелений Пес (@zeleniypes) September 14, 2023
Журналист: мы победим?#шойгу : 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/wUKSS5CNCK— БУКВА А (@Kashernuy_Izya) September 13, 2023
September 13, 2023
Поехали! pic.twitter.com/yY9mCwhKKm— Электрик-уралозавр (@ElectroUral) September 14, 2023
No other options, well, one comes to mind: pic.twitter.com/TLCCpQCn3b— greeenling (@greeenling0815) September 13, 2023
В то же время телеканал «Россия-1» решил удалить интервью с мямлящим Шойгу со своего сайта.