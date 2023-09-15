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Растерянный Шойгу, сомневающийся в победе РФ, стал мемом

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  • 15.09.2023, 8:12
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Растерянный Шойгу, сомневающийся в победе РФ, стал мемом

Жест с разведенными руками вошел в историю.

В соцсетях завирусилось курьезное видео с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, растерявшегося после вопроса о дальнейших перспективах военной агрессии против Украины.

Так, один из кремлевских пропагандистов поинтересовался у него, способна ли вообще российская армия одержать победу в развязанной ею же войне.

В свою очередь Шойгу не нашел, что на это ответить, и просто беспомощно развел руками, мол, «кто его знает?».

Такие сомнения со стороны главы Минобороны РФ, ожидаемо, вызвали язвительные насмешки со стороны пользователей соцсетей, сразу же превративших его в новый мем.

В то же время телеканал «Россия-1» решил удалить интервью с мямлящим Шойгу со своего сайта.

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