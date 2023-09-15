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Слоны, «ограбившие» грузовик с апельсинами, стали звездами Сети

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  • 15.09.2023, 12:12
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Слоны, «ограбившие» грузовик с апельсинами, стали звездами Сети

Видеохит из Лимпопо.

У фермеров из Лимпопо (ЮАР) возникла непредвиденная проблема, когда сломался их грузовик, в котором перевозили апельсины, пишет 120.su.

Поломка сама по себе была досадной, но всё стало несколько драматичнее, когда в поле видимости появилось несколько «помощников». Впрочем, пришедшие к грузовику слоны были намерены помогать вовсе не чинившим грузовик людям, а себе. Воспользовавшись тем, что транспортное средство в ближайшее время не смогло бы никуда поехать, слоны от души полакомились апельсинами.

Что ж, это те самые риски, с которыми приходится мириться местным жителям. Вряд ли кто-то пожелал бы вступить в противостояние со стадом слонов. Животные вели себя мирно, но только потому, что никто не попытался встать между ними и вкусными фруктами.

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