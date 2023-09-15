Дрон «Морской малыш» подбил в Черном море российский ракетный корабль «Самум» 4 15.09.2023, 18:13

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Россиянам пришлось отбуксировать сильно поврежденный корабль.

Украинский морской дрон в четверг, 14 сентября, подбил российский ракетный корабль «Самум», рассказали «Украинской правде» в СБУ.

По информации источников, морской дрон СБУ «Морской малыш» попал по ракетному кораблю «Самум» недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Удар пришелся в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход.

Источники утверждают, что россиянам пришлось отбуксировать «Самум» на ремонт «с большим дифферентом на корму и креном на правый борт».

«Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5−2 метра», — пишет издание.

Напомним, накануне Минобороны России сообщало о «попытке ВСУ атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке „Самум“ в акватории Черного моря».

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