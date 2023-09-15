Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 15.09.2023, 19:53

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В 2013 году Лукашенко получил такую «награду» за запрет аплодисментов на улицах.

В ночь на 15 сентября прошла церемония вручения Шнобелевской премии – сатирической награды за открытия, которые заставляют «сначала засмеяться, а потом задуматься».

Церемония, традиционно организованная американским журналом о невероятных исследованиях, проходила онлайн. Награды победителям в десяти областях науки вручали настоящие Нобелевские лауреаты.

Премию по литературе получили исследователи необычного ощущения, которое возникает при многократном повторении одного и того же слова. По их мнению, это проявление жамевю – когда знакомое кажется незнакомым, оно обратно дежавю.

В области питания Шнобелевской премией наградили японских ученых за исследования электрифицированных палочек для еды и соломинок для питья. Они обнаружили, что с помощью электростимуляции языка «вкус пищи может быть мгновенно изменен» – например, она будет казаться более солёной.

Награду в области здравоохранения получили разработчики «умного» туалета с идентификацией пользователя по анальному отверстию. Туалет способен анализировать кал и мочу человека на наличие признаков различных заболеваний.

Международная команда, исследовавшая скуку преподавателей и студентов, получила Шнобелевскую премию в области образования. Другая, тоже интернациональная, команда забрала награду в области медицины за подсчёты волосков в ноздрях мёртвых людей.

Лауреаты получили 3D-модель награды, которую нужно собрать самостоятельно, распечатав соответствующий файл, и фальшивую купюру номиналом десять триллионов долларов из Зимбабве (в 2009 году из-за гиперинфляции страна выпустила банкноту в сто триллионов долларов – на нее можно было купить разве что буханку хлеба).

Напомним, в 2013 году Шнобеля получил Александр Лукашенко и минская милиция. Лукашенко — за запрет публичных аплодисментов, милиция — за арест однорукого инвалида, который якобы хлопал в ладоши.

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