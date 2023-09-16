Масштабный пожар в Петербурге: крупный торговый центр сгорел дотла

Масштабный пожар в Петербурге: крупный торговый центр сгорел дотла4
- 16.09.2023, 8:16
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Россияне сообщают, что «так выглядит ад».
В ночь на субботу, 16 сентября, большой пожар произошел в российском Санкт-Петербурге, — там горело двухэтажное здание торгового центра с рестораном, сообщает telegraf.com.ua.
Зрелищными фото и видео с места событий делятся российские СМИ. Судя по ним, здание практически сгорело дотла. Россияне жалуются в соцсетях, что «так выглядит ад».
Первые сообщения о пожаре появились уже после полуночи. По данным каналов, загорелся торговый центр на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы в районе Купчино. Там был большой ресторан, зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.
«Кадры с места выглядят без преувеличения адово, помещение почти полностью выгорело. Дьявольская картина», — так комментируют с места событий очевидцы, пишет Mash на Мойке.
И не обманывают, — кадры с места событий действительно впечатляющие.
Людей, по предварительным данным, успели эвакуировать, — о пострадавших пока ничего неизвестно. Не установлена пока и возможная причина пожара.