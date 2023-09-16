Масштабный пожар в Петербурге: крупный торговый центр сгорел дотла 4 16.09.2023, 8:16

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Россияне сообщают, что «так выглядит ад».

В ночь на субботу, 16 сентября, большой пожар произошел в российском Санкт-Петербурге, — там горело двухэтажное здание торгового центра с рестораном, сообщает telegraf.com.ua.

Зрелищными фото и видео с места событий делятся российские СМИ. Судя по ним, здание практически сгорело дотла. Россияне жалуются в соцсетях, что «так выглядит ад».

Первые сообщения о пожаре появились уже после полуночи. По данным каналов, загорелся торговый центр на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы в районе Купчино. Там был большой ресторан, зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

«Кадры с места выглядят без преувеличения адово, помещение почти полностью выгорело. Дьявольская картина», — так комментируют с места событий очевидцы, пишет Mash на Мойке.

И не обманывают, — кадры с места событий действительно впечатляющие.

Людей, по предварительным данным, успели эвакуировать, — о пострадавших пока ничего неизвестно. Не установлена пока и возможная причина пожара.