Атака дронов на Москву: в аэропортах массово отменяют рейсы 1 16.09.2023, 10:08

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БПЛА заметили над территорией двух областей РФ.

В России заявили об очередной атаке беспилотников на Москву и снова закрыли аэропорты. Почти 30 рейсов задержали, еще несколько отменили.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает «24 канал».

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 16 сентября якобы «пресекли атаку двумя БПЛА самолетного типа». ПВО якобы «сбила дроны» над территорией Калужской и Тверской областей. Интересно, что региональные власти РФ почему-то молчат.

Однако почему-то снова закрыли московские аэродромы.

«Около 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах этим утром. Еще четыре – отменены. Вылететь не могут самолеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево», – отметили российские СМИ.

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