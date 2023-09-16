Наталья Радина: Лукашенко должен получить ордер Гааги не только за похищения украинских детей 4 16.09.2023, 10:15

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Диктатор может сесть на скамью подсудимых рядом с Путиным.

13 сентября Европарламент принял новый доклад об отношениях ЕС с Беларусью. Из общего числа в 514 евродепутатов, принимавших участия в сессии, «за» резолюцию было отдано 453 голоса. Европейский парламент призвал найти правовые возможности, чтобы арестовать активы Лукашенко и передать их на восстановление Украины.

Европарламент считает, что, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией в Украине, а это предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, причиненный стране, подвергшейся агрессии.

Также депутаты Европарламента осудили незаконную депортацию украинских детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией территорий Украины «в так называемые оздоровительные лагеря на территории Беларуси, где они подвергаются русификации и идеологической обработке». По мнению европейских парламентариев, подобные действия Александра Лукашенко и его окружения могут быть приравнены к преступлению против человечности. Поэтому Лукашенко несет ответственность за эти преступления в той же степени, как президент РФ Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которых уже выдан Международным уголовным судом в Гааге.

В связи с этим депутаты Европарламента призвали МУС рассмотреть возможность выдачи международного ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси.

«Мы надеемся, что можем сделать все возможное, чтобы Лукашенко не избежал ответственности»

Депутат Европейского парламента от Литвы и докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Petras Auštrevičius) напомнил, что данная резолюция стала первой за три года, где речь шла о преступлениях режима Александра Лукашенко.

Предыдущая резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси была принята во второй половине 2020 года. «Там были сделаны акценты на преследовании политических оппонентов, на недоверии к результатам выборов, преследовании свободы слова», – пояснил евродепутат в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Пятрас Ауштрявичюс также отмечает, что за последние три года ситуация изменилась радикально. «Во-первых, режим Лукашенко наряду с Россией ввязался в военную агрессию против Украины. А это в свою очередь требует уже точной оценки и определенных решений с нашей стороны. Во-вторых, в Беларуси ускорился процесс демонтажа белорусской государственности, в том числе национальной идентичности, а борьба с белорусской культурой достигла невиданных высот. И за всем этим стоит авторитарный режим Лукашенко, который, по нашей оценке, пока не готов останавливаться. И оценка основывается на общей консолидированной позиции всех основных политических групп в Европарламенте, что необходимо усилить давление на режим», – подчеркивает докладчик по Беларуси, который уверен, что санкционные меры против действующего минского режима не использованы полностью, поэтому необходимо продолжать оказывать давление на Лукашенко и его ближайшее окружение.

А это подразумевает поиск в международном масштабе активов самопровозглашенного президента Беларуси с последующим объявлением, что на имя Лукашенко Международным уголовным судом выписан ордер на арест.

На уточняющий вопрос, прислушается ли МУС к заявке Европейского парламента, Пятрас Ауштрявичюс ответил: «Мы призываем все страны ЕС держаться общей линии, однако, пока мы не всегда это видим – некоторые страны, в том числе Венгрия, активно продвигают сепаратистскую линию в отношении с Лукашенко и это сужает поле действия наших возможностей. Но мы надеемся, что все вместе мы можем и должны сделать все возможное, чтобы Лукашенко не избежал ответственности».

Голосование в Европейском парламенте за принятие данной резолюции не было единогласным: по словам литовского политика, около 40 депутатов Европарламента воздержались, в том числе и представители партии Виктора Орбана. 21 депутат проголосовал против, в том числе крайне левые и крайне правые, которые все еще поддерживают Путина.

Вместе с тем собеседник «Голоса Америки» подчеркивает, что если сравнивать резолюции Европарламента по Беларуси трехлетней давности и нынешнюю, то, по его словам, «произошло несколько радикальных изменений». А именно: «Во-первых, отмечено участие государства Беларусь в агрессии против Украины напрямую, а это изменило геополитическую ситуацию. Второе – возросший риск для белорусской государственности и третье – очень важное и мы видим и призываем к этому – будущее Беларуси в интегрированном членстве в ЕС. Мы призвали признать проевропейскую перспективу Украины в будущем».

«Чтобы спасти людей, необходимо перекрывать всю торговлю с режимом Лукашенко»

Главный редактор сайта «Хартия '97» Наталья Радина особо отмечает то, что Беларусь продолжает оставаться в фокусе внимания европейских политиков даже на фоне войны, которую Россия ведет в Украине.

«Потому что самое главное в том документе, который был принят Европарламентом — это обвинение в адрес Лукашенко в совершении преступлений против человечности. И речь в данном случае идет не только об украинских детях, к похищению которых причастен режим Лукашенко, но также и о белорусских политических заключенных. Потому что то, что происходит в Беларуси с узниками совести, на самом деле это геноцид, преступления против человечности. В тюрьмах сегодня находятся тысячи человек. Мы не можем даже подсчитать общее количество, потому что мониторинг репрессий внутри страны невозможен», – подчеркнула Наталья Радина в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

И продолжила: «Мы не знаем даже половины фамилий тех, кто сегодня арестован в Беларуси. В стране не осталось ни правозащитников, ни независимых журналистов. По общим оценкам, с учетом того, что репрессии не прекращаются ни на один день на протяжении трех лет, и ежемесячно в 2023 году правозащитники фиксируют по 700 политически-мотивированных арестов, сегодня общее число политзаключенных составляет 8–10 тысяч. Мы знаем, что условия, в которых находятся эти люди просто чудовищные. Это настоящие пытки, которые к ним применяются, полная изоляция, непредоставление медицинской помощи. За последний год нам известно о шести погибших политических заключенных в белорусских тюрьмах, но на самом деле их может быть гораздо больше. Много людей с серьезными заболеваниями находятся в тюрьмах – среди них много инвалидов есть онкология и другие заболевания. Эти люди подвергаются пыткам, им не предоставляют медицинскую помощь – времени нет, иначе мы потеряем множество лучших граждан страны».

Именно поэтому, по мнению главреда «Хартии ’97», очень важно, что Европейский парламент обратил внимание на данную проблему.

Наталья Радина упомянула, что она сама была в Страсбурге в эти дни и даже выступала в Европарламенте как раз в день принятия этого документа. И, рассказав о ситуации с политическими заключенными, она призвала Евросоюз принять более решительные меры в отношении действующего минского режима, потому что уже принятые санкции не оказывают на него достаточного давления, поскольку эти санкции вводятся крайне медленно и в недостаточном объеме, а главное – они массово обходятся через третьи страны.

«Чтобы спасти людей, и чтобы режим их начал освобождать из тюрем, я считаю, что необходимо перекрывать всю торговлю с режимом Лукашенко и останавливать транзит товаров через территорию Беларуси. Я убеждена, что если возникнет даже небольшая угроза таких санкций, то режим будет вынужден освободить людей в самые короткие сроки», – подчеркивает собеседница «Голоса Америки».

Резолюции Европарламента являются рекомендательными документами, но что же касается вероятности выдачи на имя Лукашенко ордера на арест в странах, признающих юрисдикцию МУС, то, по мнению Натальи Радиной, шансы на это есть.

«Режим Лукашенко немногим лучше путинского, Лукашенко точно такой же преступник, как и российских диктатор, здесь нет никакой разницы. В отношении Лукашенко необходимо выдавать этот ордер и за эти преступления против человечности, которые были совершены в отношении граждан Украины и не только украинских детей. Диктатор предоставил территорию Беларуси российской армии, которая вошла оттуда на территорию Украины. И преступления, которые совершала российская армия в Буче, Ирпене, Бородянке также на совести Лукашенко. А преступления против человечности, которые на протяжении 30 лет совершаются против белорусского народа - за это он тоже должен безусловно ответить», – подытоживает главный редактор сайта «Хартия '97» Наталья Радина.

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