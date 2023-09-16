Как максимально сэкономить заряд смартфона: простые способы для Android и iPhone 16.09.2023, 14:05

Отключение (или включение) этих функций никак не отобразится на работоспособности девайса.

Многие пользователи жалуются, что их смартфоны, которые заряжались утром, с трудом доживают до вечера – эта проблема касается как бюджетных моделей, так и дорогостоящих флагманов. Причем, это не всегда индикатор того, что батарея уже «отжила своё».

УНИАН собрал четыре самых популярных рекомендаций, как можно быстро улучшить автономность своего гаджета. Скачивать или устанавливать при этом ничего не нужно – все нужные функции уже встроены по умолчанию.

Включаем режим экономии энергии

Звучит очевидно, но многие игнорируют этот режим, даже если заряд батареи смартфона опускается ниже 20%. Он существенно уменьшает количество энергии, потребляемой вашим устройством.

В то же время на смартфонах Xiaomi, Honor и некоторых других Android есть энергосберегающий режим «Ультра». При его активации, система отключает все ресурсокоемкие процессы, ограничивает фоновую активность, уменьшает яркость экрана, а также автоматически включает темный режим.

Отключаем геолокацию

Большинство приложений на смартфоне используют местоположение, чтобы вам было удобнее ими пользоваться. Однако эта настройка очень сильно разряжает аккумулятор телефона и в конечном итоге сокращает срок его службы.

Чтобы отключить геолокацию на своем смартфоне, просто откройте настройки и найдите раздел «Местоположение» или «Локация». Обычно он расположен в разделе «Личные данные и конфиденциальность». Либо отключите геолокацию для каждого приложения в отдельности.

Активируем темный режим

На Android, как и на iPhone, есть темный режим. Он не только снижает нагрузку на глаза, но и продлевает автономность смартфона.

Однако есть одно замечание – такой лайфхак работает только на смартфонах с OLED-экранами. Поэтому обладателям девайсов с IPS-дисплем темный режим не поможет.

Функция адаптивной зарядки

Эта опция позволит зарядить телефон вовремя и сбережет аккумулятор.

Предположим, вы ставите смартфон на зарядку на всю ночь, выставляете время будильника на 8 утра и ложитесь спать. Система выстроит процесс зарядки таким образом, чтобы аккумулятор восполнял свою емкость медленно и зарядился ровно на 100% за несколько минут до срабатывания будильника.

Поэтому лучше, чтобы она всегда была активированной. На Android эта функция называется «Адаптивная зарядка», а на iOS – «Оптимизированная зарядка».

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