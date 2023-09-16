Польша собирается дополнительно отгородиться от Беларуси 2 16.09.2023, 19:11

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Протяженность нового забора составит 172 километра.

В пятницу, 15 сентября, Пограничная служба Польши объявила тендер на строительство электронного забора на реке Буг вдоль границы с Беларусью. Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьски, пишет RMF24.

По словам министра МВД Польши, компании, которые хотят участвовать в тендере, должны подать заявки в Пограничную службу до 22 сентября. Победителя объявят к середине ноября, чтобы выбранный подрядчик мог начать строительство еще в этом году.

Министр отметил, что протяженность забора составит 172 километра. На нем установят около 4,5 тысячи камер дневного-ночного и тепловизионного наблюдения, датчики движения, сотни километров передающих кабелей. Центр наблюдения разместят в здании Надбужаньского отделения польской Погранслужбы в Хелме.

Глава ведомства уверен: забор позволит надежнее следить за ситуацией вдоль этого участка белорусской границы.

— Любая попытка незаконного пересечения границы через реку будет раскрыта нашими сотрудниками, — сказал Мариуш Каминьски, отметив, что на самой реке Буг не планируют строить инженерные или физические заграждения — «чтобы не отрезать наших граждан от реки».

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