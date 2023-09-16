Авиация ВСУ мощно ударила по оккупантам: поражены три ЗРК «Бук-М1» 16.09.2023, 20:40

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Также украинские бойцы нанесли два удара по пунктам управления противника.

В течение суток авиация Вооруженных сил Украины нанесла два удара по пунктам управления и 12 - по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 - по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника», - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем зенитно-ракетным комплексам «Бук-М1» и пяти артиллерийским средствам противника.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что за сутки враг нанес восемь ракетных и более 50 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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