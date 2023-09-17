Во время обысков в Лондоне российский олигарх Фридман пытался сбежать через окно 10 17.09.2023, 9:24

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Михаил Фридман

Бизнесмен почувствовал себя «униженным».

Российский бизнесмен, совладелец Альфа-групп Михаил Фридман пожаловался, что в Британии у него исчезло ощущение «защищенности» и отметил, что чувствовал себя «униженным» во время обыска в его лондонском особняке в декабре прошлого года.

Об этом он заявил в интервью британской газете The Times, когда рассказывал о подробностях обыска.

Обыск проводило Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). В операции участвовали около 50 представителей правоохранительных органов, в том числе вооруженных.

Как передает The Times, обыск начался рано утром. По словам Фридмана, он был напуган «криком, сиренами, десятками вооруженных полицейских в масках», которые ворвались в его дом. «Когда они надели на меня наручники и зачитали текст ордера, я не мог поверить своим ушам», — вспоминает он.

Представители NCA утверждали, что россиянин выпрыгнул из окна и пытался убежать. Его юристы, в свою очередь, настаивают на том, что олигарх сам вышел к полицейским с поднятыми руками.

Фридман также пожаловался, что переехал в Британию, потому что мог чувствовать себя там в безопасности, а теперь там чувствует себя «униженным и незащищенным».

16 сентября стало известно, что NCA прекратило расследование относительно вероятного уклонения от санкций Фридмана. The Times передает, что это произошло в том числе и потому, что в NCA признали, что обыск в декабре 2022 года был проведен с нарушением закона.

Михаил Фридман — российский миллиардер, совладелец ряда компаний, в частности Альфа-Банка и Моршинской. Олигарх также имеет гражданство Израиля.

NCA арестовало Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже его освободили под залог. По результатам масштабных обысков в лондонском доме бизнесмена был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег.

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