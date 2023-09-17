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Reuters: Пророссийские хунты образовали военный союз в Африке

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  • 17.09.2023, 11:31
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Reuters: Пророссийские хунты образовали военный союз в Африке

Стали известны детали соглашения.

Западноафриканские государства Мали, Нигер и Буркина-Фасо, управляемые дружественными к Москве военными хунтами, подписали соглашение о военном союзе на фоне острого политического конфликта с соседями и непрерывной войны против исламских повстанцев.

О фактическом создании военного блока сообщил в своем Твиттере главарь малийской хунты Асими Гоита. По его словам, основанный этим соглашением Альянс государств Сахеля (климатический регион к югу от Сахары) имеет своей целью создать «архитектуру коллективной обороны и взаимной помощи».

По данным Reuters, соглашение предусматривает, что подписанты обязуются прийти на помощь друг другу в случае внутреннего восстания или внешней агрессии. Помогать друг другу планируют индивидуально или коллективно, в том числе с применением вооруженной силы.

«Любое нападение на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких договаривающихся сторон будет считаться агрессией против других сторон», - говорится в уставе пакта.

У этих трех стран есть постоянная проблема с исламскими повстанцами, связанными с Аль-Каидой и Исламским государством. Кроме того, поскольку во всех трех странах недавно к власти пришли военные хунты, свергнувшие законную власть, у них также очень плохие отношения с остальными соседями и западным миром.

Примечательно, что Мали, Нигер и Буркина-Фасо входили в военное объединение G5 Sahel, где также находились Чад и Мавритания. Эта организация была создана при поддержке Франции в 2017 году для борьбы с исламистскими группами в регионе. Но после военного переворота в Мали два года назад организация фактически перестала существовать.

Переворот в Нигере и угроза вторжения соседей

Стоит отметить, что создание Альянса государств Сахеля произошло на фоне угрозы вторжения соседних африканских государств в Нигер.

В конце июля в этой стране военные устроили мятеж - свергли законного президента и правительство, взяв власть в свои руки. Этот переворот получил моральную поддержку Мали и Буркино-Фасо, где ранее произошли такие же перевороты и которые взяли пророссийский курс во внешней политике.

После этого экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), имеющее собственную военную организацию, пообещало силой вернуть к власти в Нигере законного президента, если хунта добровольно не сделает этого сама. Однако эти угрозы до сих пор не были реализованы, что дало время трем пророссийским хунтам объединиться в союз.

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