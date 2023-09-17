ВСУ подняли украинский флаг над Клещеевкой 1 17.09.2023, 13:34

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Бойцы штурмовой бригады «Лють» опубликовали фото из населенного пункта.

В воскресенье, 17 сентября, ВСУ обнародовали фото из села Клещеевка, за которое последние пару месяцев идут тяжелейшие бои.

Вероятно, украинские военные уже закрепляются в населенном пункте, передает Диалог.UA.

В Клещеевке с флагом Украины и своими боевыми знаменами сфотографировались воины полка «Цунами» штурмовой бригады Нацполиции «Лють».

Официально подтверждения Генштаба ВСУ об освобождении Клещеевки на данный момент нет.

Оно появится только тогда, когда украинские войска полностью зачистят село от оккупантов и надежно там закрепятся.

Об успехе в Клещеевке намекнул воин ВСУ, который пишет о ситуации на данном участке под ником «Бахмутский Демон».

«По Клещам все хорошо», - написал воин.

Напомним, что на днях Генштаб ВСУ официально подтвердил освобождение села Андреевка на том же участке фронта. Как и Клещеевка, это южный фланг Бахмутского направления, которое открывает дорогу на окружение укрепрайона. Взятие под контроль данных сел - огромный успех ВСУ.

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