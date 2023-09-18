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СМИ: Кадырову пробовали пересадить почку, но она не прижилась

  • 18.09.2023, 11:09
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СМИ: Кадырову пробовали пересадить почку, но она не прижилась

Эксклюзивные данные о состоянии главы Чечни.

Главе Чечни Рамзану Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Приспешник российского диктатора Владимира Путина до сих пор находится в критическом состоянии.

Об этом «Обозревателю» стало известно из собственных источников в чеченской диаспоре. Отмечается, что Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Планируется повторная операция по трансплантации.

Периодически глава Чечни приходит в сознание – тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что состояние здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова значительно ухудшилось. Перед этим он уже несколько дней находился в коме.

Отмечалось, что самолетом его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вернули снова в Чечню. Долее его планировали перевезти на лечение за границу, вероятнее всего, в ОАЭ.

В ISW отметили, что длительная обеспокоенность состоянием Кадырова в информационном пространстве указывает на зависимость российского диктатора Владимира Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне. Главарь Кремля боится дестабилизации кадыровского режима в Чеченской Республике.

Аналитики ISW уверены, что дестабилизация режима Кадырова в Чечне станет серьёзным ударом по путинскому режиму. Это отчасти связано с тем, что установление режима в Чечне посредством жестокой и кровавой войны сыграло важную роль в ранней популярности Путина в России.

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