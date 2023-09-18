Украина собирается прорвать оборону врага: Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ 18.09.2023, 11:37

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Украинские военные владеют инициативой на поле боя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена прорвать оборону российских оккупантов на фронте. Он признал, что контрнаступление идет медленно, однако важно не останавливаться.

В настоящее время украинские военные владеют инициативой на поле боя и постепенно продвигаются вперед. Об этом Зеленский заявил в интервью CBS.

По его словам, уже известно, где вооруженные силы Украины смогут мощно прорвать российскую оборону. Зеленский заверил, что это обязательно произойдет.

«Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать», – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что это нелегкий путь, учитывая, что только на востоке Украины находятся 200 тысяч россиян.

«Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории», – резюмировал президент Украины.

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