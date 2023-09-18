Байден предложит расширить Совет безопасности ООН 8 18.09.2023, 13:21

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США хочет ослабить влияние Китая и РФ.

Президент США Джо Байден предложит 193 странам-членам ООН «рассмотреть архитектуру Совета безопасности», заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в комментарии The Telegraph перед заседанием Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

«Я думаю, что президент Байден, вы услышите, будет говорить об этом чуть больше на следующей неделе. Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время взглянуть на архитектуру Совета безопасности. Мы считаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим. ... Я думаю, президент Байден, Соединенные Штаты, поддержали бы присоединение большего количества членов», - сказал Кирби.

По информации издания, Байден будет настаивать на присоединении пяти или шести новых постоянных членах, включая Индию, Бразилию, Германию, Японию. Бразилия и Южноафриканская Республика упоминаются как возможные члены. Неизвестно, будет ли предложено предоставить этим новым членам право вето, которое есть у постоянных представителей.

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