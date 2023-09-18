В боях в Украине шесть белорусских добровольцев получили ранения 4 18.09.2023, 21:10

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Сейчас их жизням ничего не угрожает.

В боях в Украине ранены шесть белорусских добровольцев. Они воевали в составе батальонов «Волат» и «Литвин», входящих в состав полка Калиновского. Как сообщает пресс-служба подразделения, на прошлой неделе «Волат» выполнял задачи на Бахмутском направлении и во время выполнения одной из задач четверо воинов батальона получили ранения. 2 бойца «Литвина» были ранены в неназванном районе на востоке Украины.

Подчеркивается, что «сейчас жизням раненых ничего не угрожает».

Известно, что калиновцы участвовали в боях за Клещеевку южнее Бахмута, которая недавно была освобождена от российских оккупантов. Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, заявил, что в боях под Бахмутом были разбиты три российские бригады, «одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага».

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