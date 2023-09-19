Что с Кадыровым и что может измениться в РФ в случае его смерти 19.09.2023, 4:26

Мнение секретаря СНБО Украины Данилова.

Ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с отравлением. Его смерть, вероятно, повлияет на ситуацию на Кавказе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья — это известная вещь. Более того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что то видео, которое есть, это может быть совершенно старое видео, не имеющее никакого отношения к сегодняшнему дню», - рассказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, охота на Кадырова — это известная борьба группировок внутри Кремля. Его смерть может повлиять на позиции одной из таких группировок.

«Они (башни Кремля - ред.) постоянно между собой выясняют отношения... То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, свидетельствующие о том, что вообще власть в России крайне хрупкая», - спрогнозировал Данилов.

Он отметил, что ситуация в России сейчас крайне хрупкая и причина этому не только плохое состояние здоровья Кадырова.

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