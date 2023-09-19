Ближайшие родственники Кадырова прибыли в Кремлевскую больницу 19.09.2023, 7:45

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Трудно сказать, жив ли еще глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает находиться в больнице в столице РФ Москве, куда он попал после ухудшения состояния здоровья. Сейчас Кадыров либо находится в коме, либо же в очень тяжелом состоянии.

Об этом заявил чеченский правозащитник Муса Ломаев. Он также заявил о том, что трудно сказать, жив ли еще глава Чечни. Его слова в ночь на 19 сентября цитировали российские СМИ, передает obozrevatel.com.

«Ближайшие родственники Кадырова находятся в Кремлевской больнице», – сказал Ломаев.

Информация о том, что родственники главы Чечни выехали в Москву, появилась 17 сентября. Сейчас они, вероятно, находятся рядом с Кадыровым.

«Мы владеем информацией, что Кадыров находится в одной из московских больниц. Нельзя сказать, жив ли он или мертв. Но вчера поступила информация, что его ближайшие родственники уже уехали в Москву. Это говорит, что Кадыров в тяжелом состоянии», – заявил Ломаев.

Ломаев также рассказал, что Рамзан Кадыров начал злоупотреблять наркотиками после того, как получил неограниченную власть в Чечне. Позже он прошел реабилитацию, следствием которой стала его изменившаяся внешность и бессвязная речь.

«Наркозависимость привела к тому, что его внутренние органы начали «сдавать». Каждый раз, когда мы его видели в эфирах, на видео, на заседаниях, он будто прошел какую-то терапию. Он всегда был опухшим, говорил бессвязно. Это последствия реабилитации», – объяснил правозащитник.

Уроженец Грозного Муса Ломаев пережил пытки в милиции. Несмотря на выбитые признания в терроризме, бандитизме и убийствах, мужчину неожиданно оправдали в Верховном суде Чечни, после чего он уехал из России.

Напомним, что, по данным украинских источников в чеченской диаспоре, Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился.

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