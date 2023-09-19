СМИ: Кремль решил сделать Венедиктова «конкурентом» Путина на выборах президента 3 19.09.2023, 9:12

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Бывшего главного редактора «Эха Москвы» собираются выдвинуть от партии.

Кремль рассматривает бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в роли либерального кандидата в президенты на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре близких к администрации президента РФ источника.

По словам одного из них, обсуждение возможного участия такого кандидата в выборах началось еще весной. Именно тогда и прозвучало, что среди кандидатов на пост главы государства должен быть представлен статусный либерал «типа Венедиктова».

Для власти участие Венедиктова в кампании не будет легким, поскольку он должен высказываться критически по важным для государства вопросам, отмечает другой собеседник. Но его результат по итогам голосования покажет, что все поддерживают политику действующего президента и война в Украине должна продолжаться, добавил источник.

Как отмечают собеседники «Ведомостей», Венедиктова могут выдвинуть от партии, что не потребует сбора подписей. Статус иностранного агента, который присвоили главреду «Эха Москвы», также не помешает, поскольку он не поражает гражданина в пассивном избирательном праве.

«Согласно законодательству, иноагенты не могут состоять на государственной и муниципальной службе или быть членами избирательных комиссий, но могут выдвигать свои кандидатуры на выборах», — писал Венедиктов у себя в телеграм-канале 15 июня, ссылаясь на разъяснения пленума Верховного суда.

Однако вопросы вызывает то, как будет финансироваться избирательная кампания иностранного агента. Один из источников в администрации президента допускает, что с Венедиктова для этого могут снять статус иноагента.

Сам бывший главред «Эха Москвы» говорит, что к нему никто не обращался по поводу президентских выборов. «Это вне моих интересов. Политика — дело коллективное, и это не по мне. У меня не было и нет желания участвовать [в кампании]. Никто из тех, кто меня знает, мне такого не предложит, а те, кто меня не знает и предложит, получат мой отказ», — сказал Венедиктов.

В 2018 году на президентских выборах в качестве «либерала» принимала участие Ксения Собчак, которая баллотировалась от «Гражданской инициативы» и набрала 1,68% голосов. Также свои кандидатуры выставляли Григорий Явлинский от «Яблока» (1,05%) и Борис Титов от Партии роста (0,76%).

«Если цель появления такого кандидата — повысить интерес к выборам, то овчинка выделки не стоит, драматизм нынешней ситуации и так приведет к высокой явке», — считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, при любом стечении обстоятельств выборы 2024 года будут носить «референдумный характер».

Ожидается также, что в выборах примут участие представители парламентских партий: Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Алексей Нечаев от «Новых людей». При этом Кремль решил не пускать на выборы кандидатов, на фоне которых 70-летний Путин будет выглядеть «дедом».

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