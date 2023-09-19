Экс-разведчик Швец: Кадыров был «приговорен» еще две недели назад 19.09.2023, 9:44

8,992

Юрий Швец

В Москве срочно собирают Совбез из-за состояния главы Чечни.

Экс-разведчик Юрий Швец поделился информацией, которая подтверждает, что глава Чечни Рамзан Кадыров тяжело болен. Не просто болен, но не имеет шансов на выздоровление, рассказал Юрий Швец.

Как оказалось, медики в Абу-Даби вынесли Кадырову свой вердикт еще две недели назад, когда поставили окончательный диагноз.

Уже тогда стало ясно, что вылечить его никто не сможет.

Военный аналитик поделился информацией касательно Кадырова, которую получил от надежного источника: «Я вам расскажу, что знаю я, что мне рассказал один товарищ, которого знаю давно, и я ему верю (человек знающий, никогда не подводил). Две недели назад он был в Абу-Даби и беседовал с врачом-нефрологом в одной из больниц, в той, где проходил лечение Кадыров и занимал там чуть ли не целый этаж. Доктор этот входил в команду лечащих врачей Кадырова. Он упомянул по поводу отторжения внутренних органов (почек и, по-моему, еще печени) и сказал, что помочь ему невозможно».

Также Юрий Швец объяснил, какую роль глава Чечни играл в Российской Федерации: «Дальше его перебросили обратно в Москву. Ходили слухи, что его уже бесчувственное тело отправили в Чечню, но потом поправились и сказали, что он по-прежнему находится в Москве, но, видимо, или уже «все», или накануне этого. Он тяжелый до такой степени, что сейчас в срочном порядке в Москве собираются все члены Совета безопасности, будет заседание Совбеза, потому что это чрезвычайно важный вопрос - судьба Кадырова. Это вопрос национальной безопасности страны, без шуток».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».