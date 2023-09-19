закрыть
19 сентября 2023, вторник, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Невероятное количество кровников Кадырова ждет момента»

  • 19.09.2023, 10:46
  • 7,032
«Невероятное количество кровников Кадырова ждет момента»

На фоне вестей из Кремлевской больницы Чечня превратилась в пороховую бочку.

Кадыров создал в Чечне гигантскую финансовую и «понятийную» империю, и случае его смерти может начаться ее передел, рассказал в эфире программы «Воздух» журналист Павел Каныгин, наблюдающий за ситуацией в республике. Так он прокомментировал новые слухи о том, что Кадыров находится при смерти и у него почечная недостаточность, пишет «Можем объяснить».

Если слухи о болезни Кадырова правдивы, то его должна волновать безопасность семьи, указывает Каныгин. «У Рамзана Ахматовича много врагов, они ждут момента, когда его власть ослабнет настолько, чтобы можно было раздербанить эту империю и оставшихся представителей его клана».

«Есть Ямадаевы, есть и другие кланы, в том числе и за пределами Чеченской республики, — перечисляет гость программы. — У этого человека много врагов и у него довольно большое состояние».

По словам Каныгина, враги Кадырова настроены самым решительным образом — за убитых родственников и соратников они будут стараться ответить тем же его семье.

«(У Кадырова) невероятное количество кровников, про них много говорят и в самой Чечне, — констатирует журналист. — Дети Кадырова – это его уязвимость. Не зря отмечают, что Кадыров очень активно проталкивает своих детей на различные публичные мероприятия. Они участвуют во встречах с Путиным, с другими высшими чиновниками, появляются, фотографируются, участвуют в протокольных съемках... Это воспринимали так, что он двигает их в качестве преемников, пытается каких-то ставленников обозначить, но я здесь скорее соглашусь с другой позицией – таким образом он надувает их публичный имидж, делает их видимыми настолько, что тронуть их будет довольно опасно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох