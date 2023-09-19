«Невероятное количество кровников Кадырова ждет момента» 19.09.2023, 10:46

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На фоне вестей из Кремлевской больницы Чечня превратилась в пороховую бочку.

Кадыров создал в Чечне гигантскую финансовую и «понятийную» империю, и случае его смерти может начаться ее передел, рассказал в эфире программы «Воздух» журналист Павел Каныгин, наблюдающий за ситуацией в республике. Так он прокомментировал новые слухи о том, что Кадыров находится при смерти и у него почечная недостаточность, пишет «Можем объяснить».

Если слухи о болезни Кадырова правдивы, то его должна волновать безопасность семьи, указывает Каныгин. «У Рамзана Ахматовича много врагов, они ждут момента, когда его власть ослабнет настолько, чтобы можно было раздербанить эту империю и оставшихся представителей его клана».

«Есть Ямадаевы, есть и другие кланы, в том числе и за пределами Чеченской республики, — перечисляет гость программы. — У этого человека много врагов и у него довольно большое состояние».

По словам Каныгина, враги Кадырова настроены самым решительным образом — за убитых родственников и соратников они будут стараться ответить тем же его семье.

«(У Кадырова) невероятное количество кровников, про них много говорят и в самой Чечне, — констатирует журналист. — Дети Кадырова – это его уязвимость. Не зря отмечают, что Кадыров очень активно проталкивает своих детей на различные публичные мероприятия. Они участвуют во встречах с Путиным, с другими высшими чиновниками, появляются, фотографируются, участвуют в протокольных съемках... Это воспринимали так, что он двигает их в качестве преемников, пытается каких-то ставленников обозначить, но я здесь скорее соглашусь с другой позицией – таким образом он надувает их публичный имидж, делает их видимыми настолько, что тронуть их будет довольно опасно».

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