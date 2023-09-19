Войска Азербайджана уничтожили армянский ЗРК «Тор» в Карабахе

Войска Азербайджана уничтожили армянский ЗРК «Тор» в Карабахе4
- 19.09.2023, 13:19
- 3,202
Видеофакт.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня Азербайджан начал военные действия в Карабахе и наступает на позиции ВС Армении.
Войска Азербайджана уничтожили ЗРК «Тор» ВС Армении в Ханкенди.
В сети также появились кадры уничтожения Азербайджаном комплекса радиоэлектронной борьбы, снятые с беспилотника-камикадзе во время его подлета к технике.
Войска Азербайджана продвинулись в сторону города Ханкенди с направления города Шуша.