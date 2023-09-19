Войска Азербайджана уничтожили армянский ЗРК «Тор» в Карабахе 4 19.09.2023, 13:19

3,202

Видеофакт.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня Азербайджан начал военные действия в Карабахе и наступает на позиции ВС Армении.

Войска Азербайджана уничтожили ЗРК «Тор» ВС Армении в Ханкенди.

В сети также появились кадры уничтожения Азербайджаном комплекса радиоэлектронной борьбы, снятые с беспилотника-камикадзе во время его подлета к технике.

Войска Азербайджана продвинулись в сторону города Ханкенди с направления города Шуша.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».