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Войска Азербайджана уничтожили армянский ЗРК «Тор» в Карабахе

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  • 19.09.2023, 13:19
  • 3,202
Войска Азербайджана уничтожили армянский ЗРК «Тор» в Карабахе

Видеофакт.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня Азербайджан начал военные действия в Карабахе и наступает на позиции ВС Армении.

Войска Азербайджана уничтожили ЗРК «Тор» ВС Армении в Ханкенди.

В сети также появились кадры уничтожения Азербайджаном комплекса радиоэлектронной борьбы, снятые с беспилотника-камикадзе во время его подлета к технике.

Войска Азербайджана продвинулись в сторону города Ханкенди с направления города Шуша.

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