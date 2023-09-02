«Кремль не случайно обвинил Лукашенко в сговоре» 6 2.09.2023, 11:18

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Неприятный разговор касался не только атаки на аэродром в Пскове.

Путин обвинил Лукашенко в «сговоре» в связи с атакой БПЛА на аэродром в Пскове.

Именно с этим был связан звонок главы России белорусскому диктатору 30 августа, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

«Атака беспилотниками аэропорта в Пскове, стоившая по меньшей мере четырех военно-транспортных самолетов Ил-76 (два подтверждены на спутниковых снимках), после анализа всех возможных версий стала возможной благодаря их пролету вдоль границы Беларуси и России», - пишет «Ник и Майк».

По данным источников телеграм-канала, неприятный разговор о беспилотниках был не единственным «подарком»:

«Разъяснения ультиматума, а также дальнейший просчет дальнейших перспектив позволяет сделать неутешительные прогнозы.

В Польше 15 октября парламентские выборы. Правящая партия «Право и Справедливость» делает все возможное, чтобы победить. Для обеспечения явки на день выборов назначили еще и референдум, одним из пунктов которого является судьба забора на границе с Беларусью.

Вопрос появился не просто так. В сентябре ожидается обострение ситуации на границе».

Авторы канала пообщались с широким кругом политиков и аналитиков и общий вывод следующий:

«Решение закрыть границу принято. Будет это сделано быстро или постепенно - зависит от синепалого. Будет кризис - опустится резко. Останется все, как есть - вагнеры в Беларуси, а нелегальные мигранты на границе - закроется медленно.

Когда закроется железная дорога, будет возможность изменить баланс. Изменение баланса можно представить предвыборной победой и повысить рейтинги».

Как считает «Ник и Майк», сейчас Александра Лукашенко суетливо пытается добиться встреч «на Западе и на Востоке», чтобы урегулировать все вопросы, но говорить с белорусским диктатором никто не собирается.

«Время идет, а их нет. Телефонный разговор хорошего настроения не прибавил», - делает вывод «Ник и Майк».

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