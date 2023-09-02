Ученые обнаружили неожиданную пользу для здоровья от «сидения» в интернете 3 2.09.2023, 13:46

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Особенно это рекомендуют делать пожилым людям.

Наверное, вы слышали утверждение, что все болезни появляются от «сиденья» в интернете. Особенно часто это можно услышать от пожилых людей, которые опасаются современных гаджетов и технологий.

Однако исследования показали, что интернет действительно полезен для здоровья, а наибольшую пользу он приносит именно пожилым людям, говорится в материале портала Novosti24.

Медики доказали, что регулярное использование интернета может снизить риск деменции почти вдвое. Это происходит независимо от образования, пола или возраста.

Исследование, в котором приняли участие 18 тысяч человек, показало, что интернет предотвращает снижение памяти и внимания, а также положительно влияет на способность принимать решения.

Медики наблюдали за участниками и обнаружили, что регулярное использование интернета уменьшает риск вдвое по сравнению с нерегулярным использованием интернета.

«Участие в онлайн-деятельности может помочь сохранить когнитивный резерв, который в свою очередь компенсирует последствия старения мозга и снижает риск деменции», — отметила соавтор исследования, доктор Вирджиния В. Чанг из Нью-Йоркского университета.

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