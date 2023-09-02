ВСУ разгромили крупное скопление войск РФ под Бахмутом 2.09.2023, 13:53

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По оккупантом нанесли удар из «Гвоздик» и «Градов».

Украинские артиллеристы из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины удачно проредили ряды оккупантов. На Бахмутском направлении аэроразведка бригады обнаружила значительное скопление россиян, по которым отработали с САУ 2С-1 «Гвоздика» и БМ-21 «Град».

Для большинства оккупантов эти «фейерверки» стали последними. Видео уничтожения врага показали в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении украинские Силы обороны продолжают продвигаться вперед.

При этом захватчикам они наносят ощутимые потери.

«Бахмутское направление. Продвигаемся вперед. Работает артиллерия 22-й ОМБр. Аэроразведка обнаружила сосредоточение большого количества россиян. Точными выстрелами из САУ 2С-1 «Гвоздика» и залпом из БМ-21 «Град» большинство захватчиков было уничтожено», – отмечено в сообщении Генштаба.

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