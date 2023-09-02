Певица-путинистка Королева опозорилась в Кремле

Певица-путинистка Королева опозорилась в Кремле9
- 2.09.2023, 14:18
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Вульгарный наряд для артистки создал сын Киркорова.
Поп-певица и уроженка Киева Наталья Королева, которая игнорирует российско-украинскую войну и поддерживает режим Владимира Путина, отметилась очередным конфузом.
Королева выступила в центре столицы РФ ‒ Кремлевском дворце. Причем на выступление певица пришла в довольно смехотворном образе ‒ куклы Барби, пишет glavred.info.
Особый цинизм ситуации в том, что недавний мегапопулярный голливудский фильм с Марго Робби в РФ запрещен официально (поскольку якобы угрожает «духовным скрепам»).
Причем вульгарное платье для Королевой якобы создал 11-летний Мартин ‒ сын другого известного артиста-путиниста Филиппа Киркорова.
Причем за этот наряд Королева отдала немалую сумму ‒ 200 тысяч рублей.