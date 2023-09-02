Что происходит на валютном рынке Минска? 2.09.2023, 16:27

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Есть две новости.

Доллар на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи преимущественно дорожал. Журналисты «Зеркала» посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Курс продажи евро в большинстве банков снова превышает отметку в 3,5 рубля. На валютном рынке также произошло существенное изменение по ситуации с российским рублем.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,25 рубля («Сбер Банк (Беларусь)»), а ниже всего — 3,23 рубля (БНБ-Банк", «РРБ-Банк», «Технобанк», «Цептер Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Технобанк», «Статусбанк» — 3,22 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,535 рубля («БТА Банк»), а ниже всего — в «Банк ВТБ (Беларусь)», «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» (3,49 рубля). При этом в течение недели курс евро то превышал отметку в 3,5 рубля, то был ниже нее (к примеру, 1 сентября).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «РРБ-Банк» — 3,48 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Заметное изменение произошло по курсу российского рубля в обменниках. Продолжительное время курс покупки российского рубля в большинстве банков составлял 3 рубля за 100 российских рублей. Как правило, только в «Паритетбанке» он был чуть ниже — 2,9995 рубля. При этом курсы продажи банками этой валюты были заметно выше — на уровне 3,3−3,4 рубля за 100 российских рублей. В последние дни ситуация изменилась.

Такого единогласия по курсу покупки российского рубля у банков теперь нет При этом спред (разница между курсами покупки и продажи валюты) сейчас меньше, чем был раньше. Так, «БНБ», «Статусбанк», «Технобанк» покупают эту валюту по 3,33 рубля за 100 российских рублей, а «Цептер Банк» — по 3 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,4 рубля за 100 российских рублей («Банк Решение», «Сбер Банк (Беларусь)», «Цептер Банк»), а самый низкий — 3,355 рубля («Банк ВТБ (Беларусь)», «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк»).

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