ВСУ сожгли дотла 5 складов боеприпасов РФ и ликвидировали 77 оккупантов

ВСУ сожгли дотла 5 складов боеприпасов РФ и ликвидировали 77 оккупантов1
- 2.09.2023, 19:12
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Более двух сотен захватчиков получили ранения.
За прошедшие сутки артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1349 огневых задач. Они разгромили десятки вражеской техники. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.
В результате успешных ударов ВСУ отправили на тот свет еще 77 террористов и ранили 208. 4 оккупанта сдались в плен.
Если говорить о сожженной технике, то они разбили 32 единиы военной техники захватчиков.
В частности, 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 1 ПВО, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.
Кроме того, Силы обороны уничтожили 5 складов боеприпасов противника.