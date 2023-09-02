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ВСУ сожгли дотла 5 складов боеприпасов РФ и ликвидировали 77 оккупантов

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  • 2.09.2023, 19:12
  • 1,830
ВСУ сожгли дотла 5 складов боеприпасов РФ и ликвидировали 77 оккупантов

Более двух сотен захватчиков получили ранения.

За прошедшие сутки артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1349 огневых задач. Они разгромили десятки вражеской техники. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.

В результате успешных ударов ВСУ отправили на тот свет еще 77 террористов и ранили 208. 4 оккупанта сдались в плен.

Если говорить о сожженной технике, то они разбили 32 единиы военной техники захватчиков.

В частности, 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 1 ПВО, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 5 складов боеприпасов противника.

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